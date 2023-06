FOTO - Il Feyenoord (in Champions) prende in giro Mourinho: "Ci vediamo l'anno pros...ah no"

Il Feyenoord prende in giro la Roma

Il Feyenoord prende in giro la Roma. Con un post social il club olandese, che il prossimo anno disputerà la Champions, scrive postando una foto di Mourinho: "Ci vediamo l'anno pross....ah no" con riferimento al fatto che i giallorossi - che hanno superato proprio il Feyenoord ai quarti di finale - non riusciranno a qualificarsi per la Champions e anche il prossimo anno, salvo sorprese, giocheranno l'Europa League. Ecco il post: