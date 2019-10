FOTO - Il 'Gladbach ironizza sulla Roma, tweet dopo il rigore "di faccia"

Il calcio ai tempi dei social significa anche sfottò tra società in seguito a episodi avvenuti sul campo di gioco. Un esempio perfetto è il tweet che ieri sera il Borussia Monchengladbach ha condiviso sulla propria pagina in inglese dopo il rigore assegnato dall'arbitro Collum per "colpo di faccia" da parte di Smalling. Una foto con l'immagine di una persona con una mano al posto della faccia con la scritta: "Too soon?" a incorniciare il tutto. Il modo di dire in inglese significa: "E' troppo presto per scherzarci su?" e ovviamente ammette in modo indiretto l'errore clamoroso del fischietto scozzese che ha permesso ai tedeschi di pareggiare all'ultimo minuto contro la Roma. Molti tifosi giallorossi non l'hanno presa bene ma sono anche tanti coloro che si sono "divertiti" a ricevere un sfottò non offensivo e ironico.