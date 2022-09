FOTO - Il gol di Kvaratskhelia coi Rangers: abbraccio a Zielinski prima del rigore di Politano

Non ha segnato contro i Rangers, non letteralmente, ma Khvicha Kvaratskhelia si è fatto apprezzare per un bel gesto per Zielinski.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Non ha segnato contro i Rangers, non letteralmente, ma Khvicha Kvaratskhelia si è fatto apprezzare per un bel gesto prima del rigore di Matteo Politano. Mentre quest'ultimo è sul dischetto, sullo sfondo si vede il georgiano che ha la lucidità e la sensibilità di cogliere il momento di debolezza di Zielinski, che aveva sbagliato i primi due penalty per il Napoli. Lo abbraccia, lo bacia, gli fa sentire una vicinanza che è squadra. E la squadra è così: sostiene nei momenti più delicati. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arturo Minervini (@arturo_minervini)