FOTO - Il Lipsia sui social: "Complimenti a Demme e al Napoli per la Coppa Italia"

Il Lipsia, la vecchia squadra di Diego Demme, si congratula col tedesco. Lo fa all'indomani della vittoria della Coppa Italia con un bel post social, un gesto per ricordare il passato insieme. Il Lipsia ha dovuto 'cedere' alla richiesta del play di andare a Napoli nonostante la sua importanza per la squadra.

Congratulations to Leipzig legend Diego Demme and Napoli on their Coppa Italia win https://t.co/FXqeB4pEJs