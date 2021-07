FOTO - Il messaggio di Ounas sui social: "Il meglio deve ancora venire!"

Molto chiacchierato sul mercato, Adam Ounas potrebbe lasciare il Napoli nuovamente quest'estate, ad un anno dalla scadenza. Intanto nell'amichevole di ieri contro la Pro Vercelli l'algerino è stato tra i migliori in campo e chissà che questo non possa far cambiare idea alla società partenopea. "Il meglio deve ancora venire", scrive lui sui social. Un messaggio che potrebbe voler dire qualcosa anche sul futuro.