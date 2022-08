FOTO - Il Napoli accoglie i tre neo azzurri: "Benvenuti nella vostra nuova casa, ragazzi!"

Prima convocazione per i tre nuovi acquisti del Napoli: Raspadori, Simeone e Ndombele.

Prima convocazione per i tre nuovi acquisti del Napoli: Raspadori, Simeone e Ndombele. La SSCNapoli ha pubblicato su Instagram gli scatti dei tre nuovi azzurri per la prima volta sul terreno del Maradona in occasione del pre-partita della sfida col Monza, scrivendo: "Benvenuti nella vostra nuova casa, ragazzi!".