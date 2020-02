FOTO - Il Napoli è a Brescia: aereo appena atterrato per la gara di domani

Il Napoli è appena arrivato a Brescia. L'aereo è atterrato pochi minuti fa, l'annuncio è proprio del club azzurro sui social. Tutto pronto, dunque, per la gara di domani contro la squadra di Diego Lopez. Antipasto della super sfida europea contro il Barcellona. Ma, come ha ricordato Gattuso in conferenza stampa, la testa dei giocatori è solo rivolta al match di domani. Ci sarà tempo per pensare a Messi.