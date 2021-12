FOTO - Il Napoli non segna, Insigne ed il fratello postano la classifica marcatori 2021

Il Napoli ha un problema legato all'attacco, riemerso dopo la sconfitta con lo Spezia in cui gli azzurri non sono riusciti a segnare. Tra i colpevoli di questa situazione sicuramente anche Lorenzo Insigne. Suo fratello Marco, però, lo difende sui social, postando su Instagram la classifica marcatori dell'anno solare: il capitano, con 17 reti all'attivo, è quinti in assoluto in Serie A. E Lorenzo riposta quanto pubblicato da suo fratello.