FOTO - Il Napoli rincuora Koulibaly: "Orgogliosi di te, ti aspettiamo in azzurro!"

"Siamo orgogliosi di te, Koulibaly. Ti aspettiamo in azzurro". Con poche parole il Napoli incoraggia Kalidou Koulibaly, che ieri non ha potuto disputare la finale di Coppa d'Africa tra il suo Senegal e l'Algeria a causa di una squalifica e non ha potuto gioire neanche dalla tribuna vista la sconfitta.