FOTO - Il Napoli torna a lavoro, Fabian sui social: “Ritorno agli allenamenti e vittoria per noi”

Il Napoli ha ripreso quest’oggi gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri sono tornati a lavoro, non ancora al completo visti alcuni giocatori ancora impegnati con le rispettive nazionali. Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz ha postato uno stato dell’allenamento di oggi a Castel Volturno e ha esultato per la vittoria nella partitella: “Ritorno agli allenamenti e vittoria per noi”. Di seguito la foto.