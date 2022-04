FOTO - Il rammarico sui social: il comodo assist sbagliato da Lozano sull’1-1

Contrattacco del Napoli con il messicano che ha tantissimo spazio per servire in profondità Mertens, ma il Chucky incredibilmente sbaglia la mira.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta amarissima per il Napoli contro la Fiorentina al Maradona. Grande incredulità anche per una clamorosa occasione sprecata da Lozano sul punteggio di 1-1. Contrattacco del Napoli con il messicano che ha tantissimo spazio per servire in profondità Mertens, ma il Chucky incredibilmente sbaglia la mira e calcia addosso all'ultimo uomo dei viola che salva un gol fatto.