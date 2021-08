FOTO - Insigne è tornato dalle vacanze: la famiglia gli organizza una festa a sorpresa

Sono terminate le vacanze di Lorenzo Insigne, che ha goduto di tre settimane di relax in più dopo l'Europeo vinto con la Nazionale italiana. Il capitano del Napoli è tornato a casa e si unirà al gruppo di Spalletti a partire dal ritiro di Castel di Sangro, in attesa dell'incontro con De Laurentiis per discutere del rinnovo di contratto. Intanto la famiglia dell'azzurro lo ha accolto con una festa a sorpresa di bentornato, con tanto di torta personalizzata con la riproduzione di Lorenzo con la 10 dell'Italia. Di seguito le immagini postate da Insigne su Instagram.