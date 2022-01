FOTO - Insigne posa con "gli artefici dell'operazione Toronto": Schira svela un retroscena

Lorenzo Insigne al Toronto FC, oggi l'ufficialità, nei giorni scorsi il nero su bianco in quel di Roma. Nicolò Schira, esperto di mercato de Il Giornale, mostra lo scatto del numero 24 del Napoli nel giorno della firma: "Ecco Lorenzo Insigne al St Regis dopo la firma col Toronto FC insieme ai veri artefici dell’operazione, ovvero Lino Di Cuollo e l’intermediario Andrea D'Amico, che ideò colpo a novembre quando era in Canada con Bill Manning. Dalle big europee 0 offerte per Insigne...".

