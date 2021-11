FOTO - Insigne prende in giro Jorginho in allenamento, l'ex Napoli replica: "Smettila"

Lorenzo Insigne e Jorginho, ex compagni di squadra al Napoli, si allenano a Coverviano in vista dei prossimi impegni della Nazionale italiana. "Smettila", scrive l'italo-brasiliano sotto ad un foto pubblicata sui social nella quale si vede il capitano del Napoli prenderlo in giro durante un allenamento. Di seguito lo scatto postato da Jorginho in una 'storia' Instagram.