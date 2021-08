FOTO - Insigne si rifà dal dischetto ed esulta col gesto alla Simeone

Lorenzo Insigne protagonista nella vittoria all'esordio del campionato di Serie A contro il Venezia. Il capitano del Napoli prima sbaglia un rigore e dopo, ancora dal dischetto, riesce a trovare la concentrazione giusta per trasformare il secondo penalty e portare in vantaggio gli azzurri. Grande carattere dimostrato dall'azzurro, che dopo la rete ha esultato con un eloquente gesto per mettere in evidenza gli attributi dimostrati in quel difficile momento.