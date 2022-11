FOTO - Insigne torna a Castel Volturno: Lorenzo in posa con lo staff

Nella giornata di oggi Lorenzo Insigne per la prima volta è tornato a Castel Volturno dopo l'addio al Napoli consumatosi in estate

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di oggi Lorenzo Insigne per la prima volta è tornato a Castel Volturno dopo l'addio al Napoli consumatosi in estate. L'ex capitano azzurro ha ritrovato i suoi vecchi compagni di squadra, il suo vecchio allenatore, ma anche lo staff medico che l'ha curato praticamente per un decennio. E con lo staff ha voluto postare uno scatto sul suo account Instagram.