FOTO - Jorginho si congratula con Mertens: "Sono troppo felice per te!"

Con la rete all'Inter Dries Mertens ha superato Marek Hamsik in vetta alla classifica dei top scorer del Napoli. Sono in tanti i volti nel mondo del calcio che si stanno complimentando con l'attaccante belga per il grande traguardo raggiunto, tra questi anche diversi dei suoi ex compagni di squadra, come Jorginho. L'ex azzurro ha pubblicato una Instagram Story per congratularsi con 'Ciro': "Complimenti fratello, sono troppo felice per te".