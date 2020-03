FOTO - Jorit dedica una murale al Prof. Ascierto: "Difendiamo il nostro servizio sanitario!"

La polemica, come al solito, impazza in Italia. Anche quando si tratta di temi così delicati come l'emergenza Coronavirus. Finito nel mirino della critica a causa di un errore del Dott. Galli del Sacco di Milano, Paolo Antonio Ascierto ha ricevuto poi anche tanti elogi per il suo essere in prima linea nella lotta al COVID-19. Anche Jorit ha deciso di schierarsi col Professore napoletano, dedicandogli un murale, postato poi su Instagram: "Difendiamo il nostro servizio sanitario nazionale", scrive l'artista.