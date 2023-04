FOTO - Juan Jesus dopo il rinnovo: "Significa tanto, che felicità! Il sogno è più vivo che mai..."

Juan Jesus, difensore del Napoli, oggi ha rinnovato il suo contratto, come da annuncio del club, e poco fa ha espresso la sua gioia tramite Instagram

Juan Jesus, difensore del Napoli, oggi ha rinnovato il suo contratto, come da annuncio del club, e poco fa ha espresso la sua gioia tramite Instagram: "Sono felice perchè questo rinnovo significa tanto per me. Non voglio parlare troppo adesso perchè sono concentrato su questo finale di stagione e sul lavoro da fare. Ci sarà tempo per farlo a fine anno.

Per ora ci tengo a ringraziare il Presidente, la società tutta, dal direttore a tutti gli altri, l’allenatore, lo staff, tutti i miei compagni e veramente tutta la città e i tifosi. Grazie per la fiducia e per avermi fatto sentire a casa fin dal primo giorno.