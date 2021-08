FOTO - Juventus, che gaffe sui social: club costretto a chiedere scusa

Gaffe e scuse social per la Juventus, nello specifico per l’account Twitter dedicato alla formazione femminile del club bianconero. In serata, il profilo delle Juventus Women ha infatti pubblicato l’immagine di Cecilia Salvai con un cono per gli allenamenti (di quelli volgarmente chiamati ‘cinesini’) sulla testa e gli occhi tirati a mandorla con le dite. Una foto che ha causato un certo scalpore per la discriminazione nei confronti delle popolazioni asiatiche, e rispetto alla quale la Juventus ha dovuto pubblicamente fare ammenda: “Ci scusiamo sinceramente perché il nostro tweet, che non era pensato per causare controversie e non aveva alcun sottotesto razzista, possa aver offeso qualcuno. La Juventus è sempre stata attiva contro il razzismo e la discriminazione”.

We sincerely apologise that our tweet, which was not meant to cause controversy or have any racial undertones, may have offended anyone. Juventus has always been against racism and discrimination. #DifferencesMakeTheDifference — Juventus Women (@JuventusFCWomen) August 5, 2021