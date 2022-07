FOTO - Kat con la maglia azzurra saluta Napoli: "L'amore della mia vita"

Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, ha parole al miele per Napoli anche nel giorno dell'addio all'azzurro di suo marito.

Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, ha parole al miele per Napoli anche nel giorno dell'addio all'azzurro di suo marito. La consorte di 'Ciro' ha partecipato al festival della musica elettronica Tomorrowland 2022 e durante la sua esibizione come dj ha indossato la maglia del Napoli. Kat ha poi pubblicato la foto in una 'storia' Instagram, scrivendo: "Napoli, l'amore delle mia vita".