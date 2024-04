FOTO - Kim su Instagram con una valigia, i tifosi azzurri sognano: "Torna a Napoli!"

I tifosi del Napoli sognano un ritorno di Kim Minjae in azzurro.

I tifosi del Napoli sognano un ritorno di Kim Minjae in azzurro. L'occasione per comunicare al coreano il proprio desiderio è un post Instagram dove il difensore, che non sta vivendo una felice esperienza al Bayern Monaco, appare con una valigia. L'account social di Kim è stato invaso da un’ondata di messaggi tutti con lo stesso contenuto: “Torna a Napoli!”.