FOTO - Koulibaly celebra la 'Festa del Sacrificio': "Eid Mubarak a tutti i miei fratelli e sorelle"

Nel giorno del el Adha, conosciuta come la festa del sacrificio, una delle due ricorrenze più importanti della religione islamica, dopo la festa per la chiusura del ramadan, Kalidou Koulibaly dedica un messaggio a tutti i musulmani tramite i suoi profili social: "Eid Mubarak (Buona Festa, ndr) a tutti i miei fratelli e le mie sorelle".

