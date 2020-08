FOTO - Koulibaly e Biligha, scambio di maglie e di dediche: il retroscena

Kalidou Koulibaly è sempre molto attivo nel sociale per cercare di arginare le problematiche che affliggono la sua Africa. In Italia un altro sportivo condivide gli stessi propositi, è il cestista di origini camerunesi Paul Biligha, laureato in agraria durante il lockdown. Questa la tesi del giocatore dell'Olimpia Milano, spiegata in un'intervista rilasciata a Sport Week: “Per produrre energia elettrica e cucinare, oggi in Africa si con­tinua a bruciare legno e a usare bombole di gas propano, con tutti i rischi connessi: aumento dell’inquinamento e pericolo di scoppi e incendi. La sola energia rinnovabile alla quale si attinge è data dalle turbine d’acqua, ma l’acqua in quelle zone è un bene prezioso e dunque, per preser­varne le riserve, in molte città si taglia la luce per alcune ore al giorno. Sfruttare il sole, il vento, l’energia geotermica per la costruzione degli edifici, con­sentirebbe di risolvere questi problemi". L’intervista ha suscitato l’interesse di Koulibaly che ha contattato Biligha e gli ha fatto una sorpresa inviandogli la propria maglia autografata del Napoli: “A Doc Paul”. Biligha ha ricambiato con un messaggio di affetto ed ha inviato a sua volta al senegalese la sua maglia dell’Olimpia.”Grazie fratello, un bel gesto che non mi aspettavo. Anche io dico no al razzismo”.