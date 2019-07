FOTO - Koulibaly esulta per la semifinale: "Il nostro sogno continua!"

"Un popolo, un obiettivo, una fede: il nostro sogno continua" ha scritto sui social il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly dopo aver conquistato la semifinale di Coppa d'Africa. Il suo Senegal ha battuto 1-0 il Benin ai quarti di finale e il giocatore è rimasto in campo per novanta minuti. Ecco il post:

Un peuple, un but, une foi: notre rêve continue



Un peuple, un but, une foi: il nostro sogno continua



Un peuple, un but, une foi: our dream goes on ❤️



🇸🇳 #SENBEN 1-0 🇧🇯#AFCON2019 #KK



@CAF_Online pic.twitter.com/ZLgfDzCXVt