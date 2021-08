FOTO - Koulibaly rassicura tutti: "Nonostante ciò che si dice sto benissimo e sempre col sorriso"

Postando una foto del canale social del Napoli, Kalidou Koulibaly spegne le voci relative a un suo incidente in città di questo pomeriggio. Nulla di grave, non ci sono state conseguenze: "Nonostante quello che si dice sto benissimo e sempre con il sorriso. E lo so, devo andare dal barbiere" le sue parole con riferimento finale al suo look. Ecco il post: