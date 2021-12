FOTO - Koulibaly saluta Manolas sui social: "Bro!"

Kostas Manolas ha abbandonato il Napoli a stagione in corso per tornare in patria e realizzare il suo sogno di giocare con l'Olympiacos. Il difensore greco avrebbe dovuto formare con Kalidou Koulibaly una delle migliori coppie di centrali al mondo, ma sul campo le cose non sono proprio andate in questo senso. Il rapporto personale tra i due giocatori però è sempre stato buono, come conferma il saluto che ha voluto dedicare Koulibaly a Manolas attraverso i social. Il senegalese, in una 'storia' Instagram, ha postato una sua foto con l'ex compagno di squadra, scrivendo: "Bro!" con l'hastag KK , iniziali di Kostas e Kalidou. Di seguito le immagini.