FOTO - Koulibaly su Instagram: "Positivo asintomatico, grazie per i messaggi d'affetto"

A seguito della notizia della sua positività al Covid-19 Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli e della nazionale senegalese attesa nei prossimi giorni dall’impegno in Coppa d’Africa, ha voluto pubblicare un messaggio attraverso il proprio account Instagram: “Sono positivo, asintomatico, al Covid. Grazie per i numerosi messaggi di affetto. A presto, in campo. Allez les lions Kalidou”.