FOTO - Koulibaly sui social: "Dispiace per gol subito, sconfitta e infortunio"

Piove sul bagnato per il Napoli. Oltre alla sconfitta in campo, gli azzurri perdono anche negli uomini. Nel più forte, probabilmente. Kalidou Koulibaly è uscito al 4' per un sospetto stiramento al bicipite femorale e non sarà a disposizione per un po'. Il centrale senegalese, intanto, mastica amaro su Instagram: "Mi dispiace. Per il gol subito. Per la sconfitta. Per l’infortunio".