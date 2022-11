Assente per lombalgia acuta, Kvara ha esultato da casa per la vittoria del Napoli. A fine partita il 77 azzurro ha postato una foto

Assente per lombalgia acuta, Kvara ha esultato da casa per la vittoria del Napoli. A fine partita il 77 azzurro ha postato una foto per festeggiare la bella vittoria di Bergamo.