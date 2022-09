FOTO - Kvara-show in Georgia-Macedonia del Nord: l’abbraccio con Kaladze negli spogliatoi

GIOVANILI ITALIA UNDER 18, BATTUTA DI MISURA LA SERBIA: 15' PER L'AZZURRINO D'AVINO Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. LE ALTRE DI A JUVENTUS, BILANCIO IN ROSSO DI OLTRE 250MLN: È RECORD NEGATIVO IN SERIE A Il CdA della Juventus ha approvato ieri il bilancio al 30 giugno 2022, facendo registrare un rosso di -254,3 milioni di euro Il CdA della Juventus ha approvato ieri il bilancio al 30 giugno 2022, facendo registrare un rosso di -254,3 milioni di euro