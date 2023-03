FOTO - Kvaratskhelia sfreccia con la sua nuova auto: Mercedes da 140mila euro

La stella del Napoli è in patria per gli impegni con la nazionale ed è ricercatissimo da tutti i media locali.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia si gode il suo momento magico. La stella del Napoli è in patria per gli impegni con la nazionale ed è ricercatissimo da tutti i media locali. Il bomber del Napoli è stato fotografato in Georgia, mentre sfreccia sulla sua AMG GT Coupé: prezzo da listino che parte da 140mila euro. Questo lo scatto preso dai social.