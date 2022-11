TuttoNapoli.net

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia che con l'intermediario Cristian Zaccardo ha portato il georgiano a Napoli è in Italia. L’operatore di mercato ha pranzato quest’oggi con Kvaratskhelia. Ricordiamo che il classe 2001 non ha smaltito la lombalgia acuta e non è stato convocato per la gara contro l'Empoli. Di seguito lo scatto.