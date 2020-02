FOTO - L'ex azzurro Pavoletti affranto: "Il destino è crudele, faccio fatica a sorridere..."

Dopo il report medico del Cagliari che comunicava la nuova rottura del crociato del ginocchio per Leonardo Pavoletti, lo stesso attaccante del club sardo ha voluto scrivere poche righe sul suo profilo Instagram: "Il destino è crudele, a volte. Sembrava fosse vicino il mio rientro in campo, invece eccomi di nuovo a parlare di uno stop. Faccio fatica a sorridere e a trovare le parole ma è già ora di cercare le forze per riprendere il cammino. E sì, ci tengo a ringraziare tutti. Di cuore. Leo"