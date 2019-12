FOTO - "L'inizio e la fine del decennio", Mertens sui social ricorda gli inizi in Olanda

Come si cambia in dieci anni? L'età aumentà, e con essa anche l'esperienza accumulata nel corso del tempo. Di strada ne ha fatta anche Dries Mertens, che proprio agli sgoccioli di questi 2019 ha pubblicato sui social due scatti, uno che lo ritrae ben dieci anni fa ai tempo dell'AGOVV, squadra olandese dove ha militato il folletto belga, ed un altro che lo vede protagonista proprio con la maglia del Napoli.

Start of the decade ⏩ End of the decade pic.twitter.com/swmqJKv8sy