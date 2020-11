FOTO - La Cina rende omaggio a Maradona: la torre di Tianjin con la sua immagine

Diego Armando Maradona e una scomparsa che fa piangere tutto il mondo. Che è commemorata in ogni angolo del globo. Anche in Cina. La torre della città di Tianjin è infatti illuminata in un modo speciale in questa notte: nel buio cinese, spicca la figura di Maradona, commemorato così dalla megalopoli asiatica.

La Torre de Tianjin en China ha homenajeado de esta forma a Diego Armando Maradona 🙏https://t.co/I5UzDdIa7J pic.twitter.com/ctkkslOLyq — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) November 26, 2020