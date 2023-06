FOTO - La dedica di Politano a famiglia e amici: “Questa vittoria è anche e soprattutto vostra”

"Loro sanno quanto è stato difficile. Questa vittoria è anche e soprattutto vostra. Vi amo”.

All'indomani della premiazione scudetto, l’esterno del Napoli Matteo Politano ha postato sui social una serie di scatti accompagnati da una bella dedica a famiglia e amici: “Quel trofeo che tengo in mano è il traguardo, le persone in queste foto sono il mio percorso. Hanno vissuto con me i tanti momenti difficili. Hanno pianto di felicità e di dolore insieme a me. C’è mia figlia, il mio trionfo più grande. C’è la mia famiglia, il pilastro di ogni mio giorno. Loro sanno quanto è stato difficile. Questa vittoria è anche e soprattutto vostra. Vi amo”.