FOTO - La famiglia Maradona risponde a Cassano: "Hai sempre difeso e rispettato i tuoi compagni"

© foto di Aic/Image Sport

"Maradona ha vinto lo scudetto a Napoli con una squadra di scappati di casa”, con questa frase Antonio Cassano ha alzato un polverone tra gli ex azzurri scudettati. A prendere posizione contro Fantantonio è stata anche la stessa famiglia del Pibe de Oro. I figli del compianto fuoriclasse argentino hanno pubblicato sull'account Instagram di Maradona la foto della vittoria della Coppa Italia del Napoli nel 1987, scrivendo : "Vedere il tuo volto soddisfatto, mentre vedi i tuoi compagni di squadra di quel Napoli festeggiare, dice tutto. Eri un amante del calcio e dei suoi giocatori, in particolare dei tuoi compagni di squadra, in tutti i club in cui hai giocato. Li hai sempre difesi e rispettati, dentro e fuori dal campo".