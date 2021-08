FOTO - La griglia scudetto di Sky: "La Juve parte fortemente avanti, sorpresa Napoli"

Fabio Caressa ha postato su Instagram la foto della griglia di partenza del campionato di Serie A di Sky Sport: "Abbiamo preso in considerazione il rendimento medio dei giocatori del probabile 11 titolare. La Juve parte fortemente avanti, sorpresa Napoli". Per la redazione dell'emittente satellitare dietro alla Juventus, ci sono appaiate in griglia Napoli e Inter, poi in terza fascia Milan, Atalanta e Roma. A Seguire Lazio, Sassuolo, Fiorentina e Torino.