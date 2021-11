FOTO - La "Maradona Game" azzurra: nuovo sponsor sul retro della maglia

Tutto pronto al Maradona per il posticipo delle 20.45 tra Napoli e Lazio. Il pre-partita sarà impreziosito da un momento di grande commozione con la cerimonia di commemorazione in onore di Diego Armando Maradona, durante la quale verrà inaugurata e presentata la statua dedicata al fuoriclasse argentino. Per l'occasione il Napoli scenderà in campo contro la Lazio indossando la nuova maglia azzurra "Maradona Game". Oltre alla nuova colorazione, dopo quella blu navy e bianca, altra grande novità per la maglia sarà la comparsa sul retro del nuovo sponsor Floki.com (criptovalute).

Sui propri profili social la SSCNapoli ha svelato l'immagine della nuova divisa di gioco azzurra, di seguito le immagini provenienti direttamente del Maradona.