FOTO - La nuova maglia Burlon Napoli piace anche a Lavezzi: la reazione sui social

La nuova linea celebrativa "Kombat Pro 2021 Marcelo Burlon Napoli", ossia la quinta divisa del Napoli in questa stagione, sta riscontrando un gran successo. Tra i tifosi e non solo. Ezequiel Lavezzi, ad esempio, uno dei più amati ex azzurri, tramite Instagram ha postato la sua reaction alla nuova maglia, nel post pubblicato del Napoli. Una emoticon, con oltre duemila like, che la dice lunga: al Pocho piace eccome.