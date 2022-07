FOTO - La partita a campo ridotto la vincono i gialli di Fabian e Lozano

La prima partitella della stagione, 8 contro 8 sulla metà campo sul campo di Carciato, vede la vittoria della squadra in pettorina gialla.

La prima partitella della stagione, 8 contro 8 sulla metà campo sul campo di Carciato, vede la vittoria della squadra in pettorina gialla. La squadra composta da: Mario Rui, Zerbin, Gaetano, Costanzo, Zedadka, Fabian, Lozano ha battuto 5-3 quella in blu, formata da: Costanzo, Juan jesus, Zanoli, Demme, Folorunsho, Petagna e Kvaratskhelia. Di seguito la foto postata dalla SSCNapoli sui propri social per celebrare i vincitori.