FOTO - La Ssc Napoli celebra l'ex azzurro colombiano Rincon: "Tutti in piedi per il suo compleanno!"

Continua ad intensificarsi il rapporto tra l'account Twitter in lingua spagnola della Ssc Napoli ed i tifosi colombiani. Pochi minuti fa, infatti, è stato pubblicato un tweet in onore di Freddy Rincon, colombiano ed ex giocatore del Napoli, nel giorno del suo compleanno: "Colombiano e napoletano. Tutti in piedi per omaggiare Freddy Rincon nel giorno del suo compleanno!".

Colombiano y Napolitano 🇨🇴



Todos de pie para ovacionar a Freddy Rincón en el día de su cumpleaños. ️ 🚀 🥳 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/2l9xXIn45T — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) August 14, 2019