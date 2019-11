FOTO - La Uefa sceglie 50 candidati per il 'Team' del 2019: ci sono due azzurri

Come ogni anno la Uefa ha istituito il Team of The Year, ovvero ha stilato l'elenco dei 50 calciatori candidati per creare la formazione ideale dell'anno in corso. Tra i nominati, svelati sui social, ci sono anche due calciatori del Napoli: Koulibaly e Fabian. Presente anche un ex azzurro come Jorginho, protagonista al Chelsea. Nella Juve c'è Ronaldo ma anche De Ligt che ha giocato la prima parte di anno all'Ajax. Ecco il post con tutti i candidati:

🚨 #TeamOfTheYear is back! 🥳



5⃣0⃣ stars compete for YOUR vote

Who should make the best team of 2019? 🤔



VOTE NOW! — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 26, 2019