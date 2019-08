FOTO - Lady Lozano entusiasta dopo il gol di Chucky all'esordio: "Ti amo, forza Napoli!"

Un gol che, alla fine, non è bastato per portare a casa punti, ma che ha misurato il peso specifico di un giocatore come Hirving Lozano.

Un gol che, alla fine, non è bastato per portare a casa punti, ma che ha misurato il peso specifico di un giocatore come Hirving Lozano. Anche la sua compagna, Ana Opp, ha commentato su Instagram la rete all'esordio del messicano: "Ti ammiro, ti amo!", il tutto seguito dall'hashtag #forzanapolisempre. Visualizza questo post su Instagram Te admiro te amo ❤️✨ #forzanapolisempre #mexpower Un post condiviso da Ana Opp✨ (@raniazul) in data: 31 Ago 2019 alle ore 1:57 PDT