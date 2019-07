FOTO - Lady Malcuit chiarisce: "Non volevo offendere tutti i napoletani! Mi sono espressa male..."

Dopo lo sfogo degli scorsi giorni, torna a parlare attraverso i social Ashley Rose, compagna di Kevin Malcuit, attraverso il suo profilo Instagram: "Per quanto riguarda la storia di martedì, il messaggio rimane lo stesso. Voglio ancora chiarire due-tre cose. Non parlo bene la vostra lingua e potrei essermi espressa male, Ho specificato 'non tutti per fortuna', perchè intendevo che non tutti sono simili (i napoletani, ndr). Non ho insultato tutti i napoletani perchè la maggior parte di loro sono benevoli e li ringrazio. Mi scuso con tutti i napoletani, ero molto arrabbiata ed ho mescolato tutto, non parlavo ovviamente di tutti i napoletani. Ho la mia piccola famiglia napoletana ed adoro questa città, ma il comportamento ed i commenti razzisti di alcuni sono inaccettabili. Per gli altri, quando Kevin pubblica una foto di noi, deve disattivare i commenti perchè ci sono tanti insulti. Ho dovuto chiedere a due account sul Napoli di smettere di pubblicare foto mie e di Kevin per gli insulti. Anche io ne ho ricevuti per un anno sul mio corpo, i miei capelli, sul fatto che io sono africana e che Kevin merita meglio di una nera che mette la parrucca. Per quelli che dicono di aver visto niente di razzista, non siete menzionati, non siete nei messaggi privati e quindi non avete visto niente. Ho il diritto di parlare di qualcosa che ritengo seria, non puoi capire una cosa se non la vivi. Questa è l'ultima cosa che dirò su questa storia, un grande grazie per i vostri gentili messaggi. Quelli che non mi amano non cambieranno la mia vita".