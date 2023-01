FOTO - Lavezzi non dimentica Napoli: il ricordo postato sui social fa impazzire i tifosi

Il Pocho ha fatto letteralmente impazzire i tifosi azzurri postando sui social uno scatto in maglia azzurra.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Ezequiel Lavezzi non dimentica i suoi anni trascorsi a Napoli, una città che gli è rimasta dentro e l'argentino lo ricorda puntualmente non appena ne ha occasione. Il Pocho ha fatto letteralmente impazzire i tifosi azzurri postando sui social uno scatto in maglia azzurra. Di seguito la foto.