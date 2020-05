FOTO - Lavezzi ricorda la Coppa Italia azzurra: "Grazie sempre Napoli, vi amo!"

Oggi cade l'anniversario della conquista della prima Coppa Italia dell'era De Laurentiis, con Walter Mazzarri in panchina ma anche Ezequiel Lavezzi in campo. Proprio l'ex attaccante azzurro ha pubblicato un ricordo degli anni napoletani attraverso i proprio canali social: "Sono passati 8 anni dalla mia ultima partita in uno dei posti in cui sono stato molto felice. Grazie sempre Napoli, vi amo".