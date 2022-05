FOTO - Lavezzi torna a Napoli: il Pocho al concerto "Capriati&friends" al Maradona

Sabato 28 maggio Joseph Capriati, famoso dj internazionale, terrà un concerto allo Stadio Diego Armando Maradona.

Sabato 28 maggio Joseph Capriati, famoso dj internazionale, terrà un concerto allo Stadio Diego Armando Maradona. All'evento di Napoli, come comunicato da una locandina, prenderà parte anche Ezequiel Lavezzi. Lo stesso dj ha commentato in una storia Instagram: "Un onore e un privilegio poter assistere a questo momento storico". Come ricorda la locandina per il Pocho ci sarà il ritorno nell'impianto di Fuorigrotta a 10 anni dalla sua ultima apparizione nell'allora San Paolo.