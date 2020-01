FOTO - Leiva sui social si scusa, ma poi alimenta la polemica con un hasthag

Uno dei principali protagonisti nella gara di Coppa Italia tra Napoli e Lazio è stato sicuramente il centrocampista bianco-celeste Lucas Leiva. Il brasiliano dopo esser stato ammonito per un fallo su Zielinski, ha protestato nei confronti dell'arbitro beccandosi il secondo giallo. Il giocatore della Lazio ha pubblicato un post su Instagram in cui si scusa per la sciocchezza commessa, ma poi ha alimentato la polemica con l'hashtag "non era mai fallo".